Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Holzschuppen in Bredehorn

BockhornBockhorn (ots)

Am Dienstag gegen 12.45 kam es zu einem Brand eines Schuppens im Richtmoorsweg in Bredehorn. Trotz des sofortigen Einsatzes der FFW Grabstede und Bockhorn brannte der Holzschuppen komplett nieder. Weiterer Schaden entstand nicht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

