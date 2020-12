POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht vom 03. auf den 04.12.2020 den Zaun gegenüber des Parkplatz Am Tiefen Fahrwasser, Wilhelmshaven, gleich nach der Deichschart, auf einer Länge von ca. 10 Metern beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsstraftat geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420 zu wenden.

