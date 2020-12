Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - L 812

WangerlandWangerland (ots)

Am 06.12.2020, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße L 812 zwischen Jever und Hohenkirchen in Höhe Rickeslhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Führer eines Pkw Seat überholte bei erschwerten Sichtverhältnissen gleich mehreren Fahrzeuge, die hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (Trecker) fuhren. Der unmittelbar dem Trecker folgende 49-jährige Fahrer eines VW Bulli wollte in diesem Moment nach links abbiegen und übersah hierbei den nachfolgenden Pkw des 40-jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 49-jährigen in einen Straßengraben geschleudert. Der allein fahrende 40-Jährige und die Beifahrerin des VW Bulli wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert; nach letzten Meldungen besteht keine Lebensgefahr. Vier Kinder, der siebenköpfigen Familie, wurden ebenfalls in ein Krankenhaus überführt und verblieben dort die nach Nacht. Die Landesstraße musste für einanderthalb Stunden voll gesperrt werden. Zahlreiche Rettungswagen, Notärzte, Notfallseelsorger und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waddewarden und Hohenkirchen waren im Einsatz.

