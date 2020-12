POL-WHV: Pressebericht des PK VareL 04.12.-06.12.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Varel - Am Freitag, 04.12., gegen 10:25 Uhr, kam es in der Mühlenstraße in Varel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Der 78-jährige Fahrzeugführer übersah beim Abbiegen auf einen Parkplatz die kreuzende 61-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen.

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr Varel - Am Freitag, 04.12. gegen 12:10 Uhr, missachtete der Führer eines goldfarbenen Audi Q5 zunächst die Vorfahrt eines weiteren Fahrzeugführers an der Einmündung Mühlenstraße/Neumühlenstraße. Anschließend versuchte der Audi-Fahrer ein weiteres Fahrzeug zu überholen, welches gerade im Begriff war, auf einen Kundenparkplatz abzubiegen. Nur durch Gefahrenbremsungen konnten Zusammenstöße vermieden werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel, 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch Varel - In der Zeit zwischen dem 30.11. und 05.12.2020, kam es im Moorweg in Varel zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten der/die Täter in das Objekt und durchsuchten dieses. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzten.

Diebstahl eines Motorrollers und eines Motorrades Varel - Am 05./06.12.2020, in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 09:00 Uhr, wurden ein Motorroller und ein Motorrad von einem Grundstück in der Oldenburger Straße entwendet. Beide Fahrzeuge wurden am 06.12. im nahegelegenen Vareler Wald ohne die Kennzeichen aufgefunden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzten.

