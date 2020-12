Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Zwischen dem 23.11.2020, gegen 11.30 Uhr, und dem 24.11.2020, gegen 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Daimler Benz in Wilhelmshaven, in Höhe der Zedeliusstr. 20. Der Unfallverursacher beschädigte im Vorbeifahren den Aussenspiegel des Pkw und entfernte sich unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden - Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

