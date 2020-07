Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Eine Zugfahrt mit Hindernissen

Pasewalk (ots)

Am 4. Juli 2020 erhielt die Bundespolizei in Pasewalk einen Hinweis von der Notfallleitstelle der DB AG, dass sich im Zug am Bahnhof Jatznick ein achtjähriger Junge ohne Begleitung eines Erwachsenen befindet. Der syrische Vater des Jungen hatte den Zug in Pasewalk kurzzeitig verlassen und den Zustieg verpasst. Bundespolizisten fuhren daraufhin zum Bahnhof Pasewalk und stellten den Vater dort fest. Nach dessen Angaben war er mit seinem Sohn nach Greifswald unterwegs. Schnell schickte die Bundespolizei eine Streife zum Bahnhof Greifswald. Bei Ankunft des Zuges in Greifswald warteten bereits Beamte des Bundespolizeireviers Lubmin auf dem Bahnsteig. Sie nahmen den Jungen in Empfang und brachten ihn zur Wohnung der Familie. Glücklich konnte die Mutter ihren Jungen in den Arm nehmen.

