Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Dieselspur in Breckerfeld

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 11.11.2020/ Uhrzeit: 11:14 Uhr/ Dauer: ca. 40 Minuten/ Einsatzstelle: Egenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Eine durch einen technischen Defekt an einem Kleintransporter verursachte Dieselspur wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Mittwochvormittag gemeldet. Diese zog sich von der Frankfurter Straße über den Ostring, über die Langscheider Straße bis in die Egenstraße. Zur Warnung der Verkehrsteilnehmer wurden Schilder aufgestellt. Zur Beseitigung der Verunreinigung wurde eine Spezialfirma angefordert. Der Einsatz endete für die sechs Einsatzkräfte nach rund vierzig Minuten.

