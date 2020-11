Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall und Gasgeruch beschäftigen Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld

Datum: 07.11.2020/ Uhrzeit: 11:00 Uhr/ 11:56 Uhr/ Dauer: 1,5 Stunden/ ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: L701/ Denkmalstraße Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Löschzug Breckerfeld/ RTW/ NEF/ Polizei/ Bericht (lb): Am Samstagmittag war die Feuerwehr Breckerfeld mit gleich zwei Einsätzen beschäftigt. Die erste Alarmierung erfolgte um 11 Uhr. Auf der L701 hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein PKW überschlagen hatte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war glücklicherweise keine Person eingeklemmt. Eine verletzte Person wurde bereits durch den Rettungsdienst betreut und später in ein Krankenhaus gebracht. Die ehrenamtlichen Kräfte sperrten die Straße in beide Richtungen ab. An den beschädigten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und abgestreut. Außerdem wurde der Brandschutz mittels zweierlei Löschmittel sichergestellt. Ein Fahrzeug stellte eine besondere Schwierigkeit für die Einsatzkräfte da. Es handelte sich um ein Fahrzeug mit Gastank, aus welchem Gas entströmte. Nach abklemmen der Batterie und Einsatz eines speziellen Messgerätes konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben für die weitere Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge. Im Laufe dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr Breckerfeld, um 11:56 Uhr, zu einem Folgeeinsatz in der Denkmalstraße alarmiert. Es wurde Gasgeruch gemeldet. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein mit Motor betriebenes Fahrrad in einer Garage wies eine Leckage auf. Die Garage hatte einen direkten Zugang zum Treppenhaus des Gebäudes, daher war der Geruch des ausgetretenen Benzins auch dort wahrnehmbar. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden abgestreut und das Fahrrad aus der Garage entfernt. Abschließend wurden alle betroffenen Räumlichkeiten gelüftet und die Einsatzstelle an die Mieter übergeben. Um 13 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder wohlbehalten in ihren Gerätehäusern. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

