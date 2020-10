Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Hamern

Schwarzer Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.10.) stahlen Unbekannte aus einem frei zugänglichen Carport einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha, Typ Erox. Eine Zeugin ist sich sicher, dass sie den Roller am Donnerstag mit zwei Jugendlichen besetzt im Bereich Billerbecker Straße/Baumberg/An der Kolvenburg gesehen hat. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140 zu melden.

