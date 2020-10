Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/Waltroperin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ist am Donnerstagmorgen eine 32-jährige Frau aus Waltrop schwer verletzt worden. Gegen 6.45 Uhr befuhren alle drei Fahrzeuge die B235 in Richtung Senden. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Senden musste auf Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt bremsen. Die hinter ihr fahrende Waltroperin hielt ebenfalls an, was ein 38-jähriger Lüdinghauser zu spät bemerkte. Er fuhr auf und schob durch die Wucht des Aufpralls die Autos der Frauen aufeinander. Die Rettungskräfte mussten die schwer verletzte Waltroperin aus ihrem Auto bergen. Mit Rettungswagen kamen sie und der leicht verletzte Mann aus Lüdinghausen in ein Krankenhaus. Die B235 war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.

