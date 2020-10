Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Burgring/Heckscheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in einen am Burgring geparkten BWW einzubrechen. Beim Versuch die Heckscheibe aufzuhebeln, splitterte diese. Die Unbekannten flüchteten. Die Tatzeit liegt zwischen 00.30 Uhr und 10.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-14-0 entgegen.

