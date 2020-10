Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/Keine Beute für falsche Polizisten

Coesfeld (ots)

Wieder wollten Betrüger Leute übers Ohr hauen. Am Mittwoch versuchten sie es den ganzen Abend als falsche Polizisten in Ottmarsbocholt. Bekannt sind derzeit elf Fälle. Die Angerufenen haben die Masche durchschaut und vorbildlich die echte Polizei gerufen. Am Telefon gaben sich die Betrüger dieses Mal als Polizeikommissar Jens Krüger aus. Zu hören gab es die altbekannte Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Man habe eine Liste entdeckt, auf der die Adresse des Angerufenen stehe.

Da es immer wieder zu solchen Anrufen kommt, gibt die Polizei Tipps, wie Sie sich schützen:

- Die Polizei erkundigt sich nicht nach Wertsachen - Die Polizei ruft nie mit der 110 an - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen und Wertsachen und übergeben sie diese in keinem Fall an Unbekannte - Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein - Rufen Sie keine Nummer an, die der falsche Polizist Ihnen gibt. Auch da geht ein Betrüger ran - Legen Sie auf und rufen Sie die echte Polizei unter 110

