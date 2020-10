Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Während eine 74-jährige Frau am Mittwoch in einem Geschäft am Grete-Schött-Ring bummelte, hat ihr ein bislang unbekannter Mann die Geldbörse gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr.

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, schwarze kurze Haare haben und rund 1.75 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet und trug vermutlich einen Mund- und Nasenschutz. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell