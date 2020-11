Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tragehilfe

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 07.11.2020/ Uhrzeit: 17:09 Uhr/ Dauer: ca. 41 Minuten/ Einsatzstelle: Wichernstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld erneut zu einem Einsatz alarmiert. Der Rettungsdienst forderte Unterstützung an. Die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße rückten zu der Tragehilfe aus. Hierbei wurde der Rettungsdient beim Transport eines Patienten über eine Treppe zur Trage unterstützt. Der Einsatz endete nach rund 40 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressesprecherin

Claudia Schilling

Telefon: 0170 8542075

E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de

https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell