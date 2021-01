Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brems- und Gaspedal verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 18-Jähriger am Donnerstag gegen 17:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Frankfurter und Markgröninger Straße in Ludwigsburg mutmaßlich das Gas- und Bremspedal seines Audi verwechselte, kam es in der Folge zu einer Kollision mit dem Ford eines 28-Jährigen und dem Lkw eines 51-Jährigen. Der Audi und der Ford waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

