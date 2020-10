Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Diebstählen aus zwei Pkw gesucht

Waldfeucht-Haaren (ots)

In der Straße Am Haas drangen Unbekannte in zwei Pkw ein. Aus einem Pkw entwendete der Täter eine Wanderausrüstung sowie ein mobiles Navigationsgerät und Geld aus dem Handschuhfach. Hierbei lag die Tatzeit zwischen Dienstag (20. Oktober), 20 Uhr und Mittwoch (21. Oktober), 7.45 Uhr. Bei einem weiteren Pkw stahl ein unbekannter Mann eine Sonnenbrille sowie eine Halskette. Hierbei wurde er durch eine Videokamera aufgezeichnet. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, zirka 25-35 Jahre alt, ungefähr 170 bis 190 Zentimeter groß, kurze Haare, bekleidet mit Turnschuhen der Marke Nike, Cargohose sowie enger Jacke und darunter getragenem Kapuzenpullover. Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, und/oder ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

