Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Hauswand gesprüht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Mittwoch, 21. Oktober, gegen 23 Uhr, hörte ein Zeuge an einem Haus an der Laakstraße Sprühgeräusche. Als er zum Fenster ging, stellte er eine männliche Person fest, die vom Haus weg ging. Diese Person beschrieb er den Beamten am Notruf als männlich, bekleidet mit roter kurzer Hose und Schlappen an den Füßen. Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte eine Person auf der Laakstraße fest, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf und kontrollierten diese. In der Nähe des Mannes fanden sie einen Beutel, in dem sich ein gestohlenes Mobiltelefon sowie zwei Sprühdosen befanden, die angeblich nicht der Person gehörten. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ob es sich bei der Person auch um den Sprayer handelt, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Zeugen, die gesehen haben, wer das Graffiti an die Wand sprühte, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

