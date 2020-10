Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl in Wohnung einer Senorin

Hückelhoven (ots)

Am Dienstag, 20. Oktober, zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr, erschienen zwei unbekannte Frauen an der Wohnung einer 88-jährigen Frau in Hückelhoven. Diese klingelten und brachten Blumen und Kuchen mit. Hierauf lud die Seniorin beide auf einen Tee ein. Während die Seniorin den Tee zubereitete, wollte eine der Frauen auf die Toilette. In dieser Zeit entwendete sie aus dem Schlafzimmer Schmuck. Die Seniorin konnte die Frauen beschreiben, die erste Frau war zirka 35 bis 45 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß. Sie war augenscheinlich schwanger und hatte dunkles, schulterlanges Haar. Die zweite Frau war zirka 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur und dunkles, schulterlanges Haar. Beide Personen sprachen aktzentfreies Deutsch. In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat Hückelhoven nach Zeugen. Wem sind diese Frauen aufgefallen? Das Kriminalkommissariat Hückelhoven ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen und nimmt Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell