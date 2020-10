Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Klettergerüst in Brand gesetzt

Wassenberg (ots)

An der Pfarrer-Wilms-Straße setzten unbekannte Täter am Montag, 19. Oktober, zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr, ein Klettergerüst aus Holz und Kunststoff in Brand. Hierdurch wurde das Spielgerät sowie ein angrenzender Zaun zu einem Nachbargrundstück inklusive der Begrenzungsmauer beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten. Insbesondere werden drei Jugendliche gesucht, die sich kurz vor dem Brand auf dem Spielplatz aufgehalten haben sollen. Dabei handelte es sich um zwei Jungen und ein Mädchen, die zirka 16-17 Jahre alt schienen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

