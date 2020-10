Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad gestohlen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Montag (19. Oktober), zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, stahlen unbekannte Personen ein Motorrad der Marke Aprilia in der der Farbe schwarz, das am Lindenplatz abgestellt war. Am Krad war ein Kennzeichen aus Geilenkirchen (GK-) angebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell