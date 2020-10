Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sporthalle

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Unbekannte hebelten zwischen dem 16. Oktober (Freitag), 16 Uhr und dem 19. Oktober (Montag), 7.30 Uhr, eine Tür der Sporthalle an der Pestalozzistraße auf und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie einen Geräteraum sowie einen Schrank in einem Abstellraum auf und entwendeten sechs Feuerlöscher.

