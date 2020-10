Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Ford aus Einfahrt gestohlen

Gangelt-Stahe (ots)

Am Montag (19. Oktober), zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr, stahlen unbekannte Personen einen grauen Pkw Ford Kuga aus der Einfahrt eines Hauses an der Bundestraße 56. Am Fahrzeug waren Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell