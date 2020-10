Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Am 17. Oktober (Samstag), gegen 19.45 Uhr, kam es auf der K 34 zwischen Kempen und Wassenberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 26-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem schwarzen Pkw Opel von Kempen in Richtung Wassenberg. Er schilderte, dass ihm in einem Kurvenbereich ein roter Pkw entgegengekommen sei, der zum Teil seine Fahrbahn genutzt habe. Dadurch sei der 26-Jährige gezwungen gewesen nach rechts auszuweichen, wobei er in den Graben neben der Straße geriet und dadurch sein Fahrzeug beschädigte. Als die Beamten am Unfallort ankamen, stand sein Fahrzeug am Straßenrand und wies erhebliche Beschädigungen an der gesamten rechten Seite auf. Der vermutliche Verursacher war mit seinem roten Pkw flüchtig. In diesem Zusammenhang sucht der Verkehrskommissariat Heinsberg nach Unfallzeugen und dem Fahrer des roten Pkw, der am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße 34 von Wassenberg in Richtung Kempen gefahren ist. Das Verkehrskommissariat ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen und nimmt Hinweise entgegen.

