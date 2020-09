Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall fordert weiteres Todesopfer

Finnentrop (ots)

In der Folge des Verkehrsunfalls vom Montag, 21.09.2020, auf der B 236 zwischen Lenhausen und Rönkhausen, ist heute am frühen Nachmittag die 17-jährige Sozia der Leichtkraftradfahrerin ebenfalls verstorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell