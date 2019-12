Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Polizei sucht nach Zeugen!

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem flüchtigen Unfallverursacher fahnden derzeit die Beamten des Polizeireviers in Wiesloch.

Am Freitagvormittag, kurz nach 11:00 Uhr befuhr der Lenker eines dunklen Autos die Landesstraße 723 von Reilingen kommend in Richtung Walldorf auf der linken Geradeausspur. Die Ampel an der Einmündung zur BAB 5 soll zu diesem Zeitpunkt grünes Licht gezeigt haben. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund habe der Fahrer des dunklen Fahrzeugs bis zum Stillstand abgebremst, sodass ein nachfolgender Fordfahrer, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, auf die rechte Fahrspur auswich. Die dort fahrende Lenkerin eines Renault Megane wich ebenfalls nach rechts aus, geriet auf den Grünstreifen, kam daraufhin ins Schleudern, prallte dann mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Verkehrsinsel und stieß schließlich -beim Gegenlenken- gegen ein Verkehrszeichen, welches am rechten Fahrbahnrand steht. Verletzt wurde bei dem Unfall zwar niemand, am Renault der 52-jährigen Frau entstand jedoch Totalschaden.

Der ganz vorn fahrende Pkw-Fahrer, habe zwar kurz angehalten, dann aber seine Fahrt, ohne sich um das Geschehen weiter gekümmert zu haben, in Richtung Walldorf fortgesetzt.

Die Polizei bittet daher Zeugen des Unfalls um telefonische Meldung unter 06222/5709-0.

