POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Am Dienstag, den 12.11.2019, wurde die Polizei gegen 04.00 Uhr durch eine Sicherheitsfirma über einen Einbruchsalarm informiert. Bislang unbekannte Täter haben versucht in das Gebäude der Sole-Therme einzudringen. Dazu warfen sie einen Stein in ein bodentiefes Fenster. Allerdings sind sie dann nicht mehr in die Räumlichkeiten eingestiegen, sondern haben das Weite gesucht.

