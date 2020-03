Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Küchenbrand breitet sich aus - Wohnhaus vorübergehend nicht bewohnbar++

Achim (ots)

Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Lindenstraße ist am Montagnachmittag außer Kontrolle geraten. Die Flammen breiteten sich durch die Zwischendecke in das Obergeschoss des Hauses aus und richteten einen erheblichen Schaden an. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der minderjährige Sohn der Hauseigentümer im Erdgeschoss Essen zubereitet und den Herd für einen Moment unbeobachtet gelassen. Als er in die Küche zurückkam, waren bereits offene Flammen sichtbar, die sich durch die Zwischendecke weiter in das Obergeschoss ausbreiteten. Die Freiwillige Feuerwehr Achim rückte mit einem Großaufgebot von 52 Einsatzkräften aus den Ortswehren Achim, Embsen und Baden an, um das Feuer zu bekämpfen. Vorsorglich kamen auch sieben Angehörige des Rettungsdienstes zum Einsatz. Aktuell dauern die Löscharbeiten an. Die ersten Notrufe bei Polizei und Feuerwehr waren um 15.49 Uhr eingegangen. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Lindenstraße sowie angrenzende Straßen vorübergehend gesperrt werden. Angehörige einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahmen noch während der Löscharbeiten erste Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell