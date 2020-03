Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Angebrannte Pizza ruft Feuerwehr auf den Plan++Backofen gerät in Brand++Motorradfahrer kommt zu Fall++Berauschter Autofahrer fällt durch grob verkehrswidrige Fahrweise auf - Polizei sucht...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Angebrannte Pizza ruft Feuerwehr auf den Plan Verden. Eine angebrannte Pizza hat am Sonntagmittag einen Einsatz der Verdener Feuerwehr ausgelöst. Nachbarn der betroffenen Wohnung am Hoppenkamp wurden durch einen Rauchmelder und entsprechendem Geruch auf die Situation aufmerksam und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte holten die verbrannte Pizza aus dem Ofen und lüfteten die Wohnung. Nennenswerter Schaden entstand nicht, verletzt wurde niemand. Der 44-jährige Wohnungsinhaber hatte die Pizza nach der Nachtschicht in den Backofen geschoben und war im Nebenraum eingeschlafen.

Backofen gerät in Brand Achim. Glimpflich ist am Sonntagabend ein gemeldeter Küchenbrand in einer Wohnung in der Sonnenstraße verlaufen. Das Feuer, das beim Reinigen des Backofens entstanden war, war bereits vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Uphusen wieder erloschen. Schaden entstand durch den Brand nicht. Verletzt wurde niemand.

Motorradfahrer kommt zu Fall Emtinghausen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 19-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmorgen beim Befahren der Landesstraße von Emtinghausen in Richtung Schwarme in einer Linkskurve zu Fall gekommen und gegen ein Verkehrszeichen gerutscht. Durch den Zusammenprall zog sich der Fahranfänger leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden. Die Höhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Berauschter Autofahrer fällt durch grob verkehrswidrige Fahrweise auf - Polizei sucht nach Geschädigten Lilienthal. Mit überhöhter Geschwindigkeit, in Schlangenlinien fahrend und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln soll am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer in Lilienthal unterwegs gewesen sein. Einem Zeugen fiel die grob verkehrswidrige Fahrweise des jungen Mannes auf. Er folgte dem Wagen bis er innerhalb des Ortskerns auf ein Grundstück abbog. Dort ging der Fahrer in ein Haus. Der Zeuge verständigte die Polizei, die den Fahrer im Inneren des Gebäudes antreffen konnte. Aufgrund äußerer Symptome besteht der Verdacht der Rauschmittelbeeinflussung. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Auswertung soll nun Aufschluss über den Grad der Beeinträchtigung ergeben. Nicht unwahrscheinlich ist, dass der 24-Jährige durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer behindert oder sogar gefährdet hat. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck zu melden. Die Beamten haben ein Strafverfahren gegen den Lilienthaler eingeleitet.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

