Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim, L 75 - Rollerfahrer schwer verletzt, Vollsperrung

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Ein 42 Jahre alter Rollerfahrer hat sich am Mittwochmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Skoda schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Zweiradlenker war auf der L 75 von Rheinbischofsheim in Richtung Linx unterwegs, als ihm ein 45-jähriger Autofahrer gegen 6:30 Uhr, aus einem Wirtschaftsweg herausfahrend, die Vorfahrt nahm. Der Skoda-Lenker kam ohne Blessuren davon. Die L 75 war während der Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten bis gegen 9:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr musste bis dahin abgeleitet werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinau unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert.

