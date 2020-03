POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 01.03.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Alkoholbedingte Auseinandersetzung. Verden. Im Rahmen einer Veranstaltung kam es am Samstag bzw. Sonntag gegen Mitternacht zu Streitigkeiten in einer Lokalität in Verden. Ein 34jähriger Verdener hatte sich auf der Fete daneben benommen und Streit mit einem Pärchen angefangen. Nachdem das Sicherheitspersonal ihn aufforderte, das Lokal zu verlassen, zertrümmerte der Verdener aus Wut eine Scheibe. Als die Polizei eintraf, schnipste er eine Zigarettenkippe auf die Bekleidung einer Beamtin. Weiterhin versuchte er im Verlauf weiterer Maßnahmen noch, die Polizisten zu schlagen und beleidigte diese. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Zigarettenautomat aufgebrochen. Achim. Aus einem am Badener Bahnhof aufgestellten Zigarettenautomaten entwendeten Unbekannte sämtliche darin gelagerte Zigarettenschachteln, indem sie den Automaten zuvor aufflexten. Die Tatzeit dürfte am Samstag zwischen 14 und 23 Uhr gelegen haben. Zeugen der Tat melden sich bitte beim Polizeikommissariat Achim unter Tel. 04202-9960.

Sachbeschädigung an PKW. Achim. An einem in der Tiefgararge der Marktpassage abgestellten PKW BMW zerkratzen Unbekannte am Samstag zwischen 13.45 h und 14.15 h den Lack mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Achim unter 04202-9960 in Verbindung zu setzen.

Stürmischer Verkehrsunfall. Riede. Am Samstag um 17.40 Uhr befuhr ein 18jähriger Rieder die L 203 in Riede als durch eine starke Windböe ein Baum auf die Fahrbahn umstürzte. Der Rieder verunfallte mit dem Baum. Die Feuerwehr entfernte im Zuge der Aufräumarbeiten den Straßenbaum von der Fahrbahn. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 800 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs. Lilienthal. Am späten Samstagabend wurde durch die Polizei Osterholz ein 21jähriger auf seinem Kleinkraftrad in der Moorhauser Landstraße in Lilienthal angehalten. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und das Kleinkraftrad sichergestellt. Auf den 21jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Zu tief ins Glas geschaut. Ritterhude. Samstagnacht ereignete sich in der Riesstraße in Ritterhude ein Verkehrsunfall. Verursacherin war eine 24jährige Bremerin. Sie kam auf Höhe des Rathauses nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hier diverse Holzpfosten. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Test zeigte das Gerät eine Atemalkoholkonzentration von 2,27 Promille an. Verletzt wurde niemand, an dem PKW entstand jedoch Totalschaden. Auch die Pfosten sind nicht mehr zu retten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. Auf die Fahrzeugführerin kommt nun unter anderem ein Verfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss einhergehend mit dem Verursachen eines Unfalls zu. Der Führerschein der Dame wurde sichergestellt.

