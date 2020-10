Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen im Magnus Einkaufspark

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 13. Oktober (Dienstag), gegen 21.10 Uhr, befanden sich vier unbekannte Personen im Treppenhaus des Magnus Einkaufszentrums in der Straße Am Wasserturm und beschädigten die Deckenverkleidungen im Treppenhaus. Die vier Unbekannten wurden durch eine Überwachungskamera bei ihrer Tat aufgezeichnet. Eine Täterin nutzte ihre Krücken nicht als Laufunterstützung, sondern zur Zerstörung der Deckenverkleidungen, die sie damit von der Treppe aus beschädigte. Zudem rissen die Täter mehrere Plakate aus den Halterungen und zerstörten diese. Bei den Tätern handelte es sich um zwei männliche und zwei weibliche Personen. Alle vier waren im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Die Täterin mit den Krücken hatte lange braune Haare. Die Kriminalpolizei Geilenkirchen sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen und/oder zu deren Identität machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

