Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Dalmatiner läuft auf Bundesstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein freilaufender Dalmatiner am Donnerstag gegen 19:50 Uhr auf der Fahrbahn der Bundesstraße 27 (B27) bei Kornwestheim unterwegs war, sucht das Polizeirevier Kornwestheim Zeugen zu diesem Vorfall. Eine 20-Jährige entdeckte das Tier auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Kornwestheim-Nord und Kornwestheim-Mitte in Fahrtrichtung Stuttgart, hielt an und versuchte den Hund von der Fahrbahn zu locken. Das scheue Tier lief allerdings davon und zwang zwei weitere Fahrzeuglenker zu abrupten Brems- und Ausweichmanövern. Einem 28-jährigen Audi-Lenker gelang dies nur bedingt und er streifte den Dalmatiner mit seinem Wagen. Der Hund rannte daraufhin in unbekannte Richtung davon. Eine Absuche durch die verständigten Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Am Audi entstand kein Schaden. Ob sich das Tier bei dem Zusammenstoß verletzte ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Dalmatiner machen können. Diese können sich unter Tel. 07154 1313 0 beim Polizeirevier melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg