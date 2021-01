Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210126 - 0087 Frankfurt-Bockenheim: Marihuana bei Kontrolle sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Abend, den 25.01.2021, stellte die Polizei in Bockenheim während einer Verkehrskontrolle bei einem 21-Jährigen eine größere Menge an Marihuana sicher.

Gegen 22.15 Uhr fuhr ein mit vier Personen besetzter VW in eine auf der Theodor-Heuss-Allee eingerichtete Kontrollstelle. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten schlug ihnen direkt ein starker Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnenraum entgegen, weshalb sie das Auto genauer unter die Lupe nahmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten im Fußraum eine Einkaufstüte fest, in der sich rund 160 Gramm Marihuana befanden. Die Drogen ließen sich einem 21-jährigen Fahrzeuginsassen zuordnen.

Nach Sicherstellung der Betäubungsmittel und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 21-Jährige sowie seine drei Begleiter wieder entlassen.

