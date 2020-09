Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Abkommen von der Fahrbahn (23.09.2020)

Allensbach (ots)

Ein wirtschaftlicher Totalschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der B 33 auf Höhe der Baustelle Allensbach-Mitte ereignet hat. Ein 69-jähriger Ford-Fahrer war in Richtung Konstanz unterwegs, als er seinen eigenen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in die Baustelle und beschädigte zwei Warnbaken. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro.

