POL-GE: Elfjähriger auf dem Schulweg bedroht - Zeugen gesucht

Opfer eines versuchten Raubdelikts wurde ein Elfjähriger am Donnerstagmorgen, 26. November 2020, auf dem Hüttweg in Bismarck. Der Junge war dort gegen 7.50 Uhr zu Fuß unterwegs. In Höhe der U-Bahn-Haltestelle Bismarck wurde er von einem Jugendlichen angesprochen. Der Unbekannte bedrohte sein Opfer und forderte die Herausgabe einer Geldbörse. Der Elfjährige trat sofort die Flucht an und lief über den Treppenabgang zur Haltestelle. Dann fuhr er zur Schule. Die Polizei sucht nun einen 14 bis 15 Jahren alten und etwa 1,70 Meter großen Jugendlichen. Er trug eine schwarze Hose mit modischen Rissen an den Oberschenkeln, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Mund-/Nasenmaske und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

