Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste ein alkoholisierter Opel-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 25. November, auf dem Eppmannsweg in Hassel. Der 63-jährige Gelsenkirchener wollte gegen 20.20 Uhr seinen Pkw rückwärts einparken. Hierbei beschädigte er einen abgestellten BMW. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallflüchtigen kurze Zeit später an und nahmen ihn mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

