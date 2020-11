POL-GE: Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrerin

Polizei Gelsenkirchen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 23. November 2020, gegen 19.10 Uhr, mit einer leichtverletzten Radfahrerin sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 19.10 Uhr wollte ein weißer Transporter mit Gelsenkirchener Kennzeichen von der Florastraße auf die Bismarckstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 73-Jährigen Gelsenkirchenerin, die mit ihrem Fahrrad neben dem Transporter entlang fuhr. Nach dem Zusammenstoß stieg der der Autofahrer kurz aus, setzte seine Fahrt aber wenige Augenblicke später wieder auf der Bismarckstraße in Richtung Altstadt-Friedhof fort. Die Radfahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die zum Unfall und zum Unfallflüchtigen Angaben machen können. Hinweise bitte an 0209 365-6230 (Verkehrskommissariat) oder an 0209 365-2160 (Leitstelle).

