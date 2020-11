Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Schalke

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 24. November 2020, um 3.35 Uhr, sind zwei Männer in einen Getränkemarkt auf der Wilhelminenstraße in Schalke eingebrochen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein, entwendeten Zigaretten und flüchteten laut Zeugenaussagen in Richtung Tannenbergstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Verfolgung der Flüchtigen auf. Sie konnten einen 27-jährigen Gelsenkirchener auf der Grillostraße stellen und festnehmen. Sein Komplize setzte seine Flucht zunächst durch diverse Gärten fort. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers wurde der 25-jährige Gelsenkirchener schließlich ebenfalls gestellt und festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

