Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Teenager in der Feldmark verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang Unbekannte haben am Samstag, 21. November 2020, einen 14-jährigen Gelsenkirchener mit einer Bierflasche verletzt und sind dann unerkannt geflüchtet. Der Teenager war um 21.20 Uhr mit einer Freundin auf der Fürstinnenstraße unterwegs. Die beiden Unbekannten pöbelten die Begleiterin des Jugendlichen an. Der forderte das Duo auf, dies zu unterlassen. Daraufhin schlug ihm einer der Pöbler eine Bierflasche auf den Kopf. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können. Sie waren circa 18 bis 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Beide trugen dunkle Jacken der Marke Wellensteyn. Der Schläger trug weiße Sneakers. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

