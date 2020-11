Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Für mehrere berauschte Autofahrer endete am Wochenende die Fahrt durch Gelsenkirchen mit einer Kontrolle der Polizei. So stoppten Polizeibeamte einen 22-Jährigen, der am Sonntagabend, 22. November 2020, mit seinem Fiat auf der Heegestraße unterwegs war im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Aus dem Fahrzeug des Mannes schlug den Einsatzkräften gegen 21.45 Uhr deutlich der Geruch von Cannabis entgegen. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel im Anschluss positiv aus. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein Rucksack, in dem Marihuana gefunden wurde. Dieser wurde sichergestellt und der Mann zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Auch für einen 34-jährigen Gelsenkirchener, der berauschende Substanzen mitführte, endete die Autofahrt am Freitag, 20. November 2020. Er wurde durch Polizisten um 19.25 Uhr an der Dessauerstraße aus dem fließenden Verkehr gezogen und stimmte einem Drogenvortest zu, der positiv ausfiel. Gegen beide Männer leiteten die Beamten Strafverfahren ein. Daneben hielten Polizisten weitere drei Fahrer im Stadtgebiet an, die sich jeweils unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt hatten. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Polizei betont erneut, wie fahrlässig ein solches Verhalten ist. Wer ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt, muss jederzeit klar und nüchtern sein. Berauschende Substanzen trüben jedoch ein und mindern die Reaktionsfähigkeit. Das kann im schlimmsten Fall Leben kosten.

