Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Hauseigentümer durch Einbrecher geweckt - es wurde nichts erbeutet

Wachtendonk (ots)

Ein 89 Jahre alter Mann aus Wachtendonk wurde am Samstag gegen 20:55 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen. In seinem Haus auf der Kempener Straße vernahm er plötzlich ein lautes Klirren, während er im Wohnzimmer schlief. Als er nachschaute, stelle er fest, dass unbekannte Einbrecher bereits in sein Haus eingedrungen waren und eine Glastür in der Küche eingeschlagen hatten. Offensichtlich wurden sie jedoch durch ihn gestört und flüchteten unerkannt vom Tatort, ohne etwas erbeutet zu haben. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kempener Straße festgestellt haben, melden sich bitte bei der Polizei Geldern, Tel.: 02831/1250.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell