Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Streifenwegen mit Hammer beschädigt - Täter festgenommen

Mannheim (ots)

Ein 31-Jähriger beschädigte am frühen Freitagmorgen drei geparkte Streifenwagen vor dem Polizeipräsidium - der Mann wurde kurz darauf festgenommen.

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt wurden kurz vor 7 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der mit einem Gegenstand auf drei geparkte Dienstwagen vor dem Präsidium bei L 6 einschlug. Als der 31-Jährige die Beamten bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Quadrate und entledigte sich dabei eines Nothammers. In einem Hinterhof bei L 7 wurde der Mann, der sich dort versteckte, kurze Zeit später festgenommen. Die Ermittlungen gegen den Mann wurden aufgenommen. Zur Motivlage des 31-Jährigen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. An der Karosserie und den Glasscheiben der drei Streifewagen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

