Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 21-jährige mit E-Scooter gestürzt und verletzt.

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen stürzte eine 21-Jährige in der Mannheimer Innenstadt mit einem E-Scooter und zog sich schwere Verletzungen zu. Die junge Frau war kurz nach zwei Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor sie die Kontrolle über den Scooter und prallte gegen einen geparkten Motorroller. Dabei zog sie sich Verletzungen an der Schulter zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

