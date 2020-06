Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht konnte schnell geklärt werden - Verursacher unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Innenstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagmittag ein 63-jähriger Autofahrer in der Mannheimer Innenstadt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Beim Versuch mit seinem Opel Omega in der Straße zwischen R 3 und S 3 einzuparken, beschädigte der 63-Jährige einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai. Eine Zeugin beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen des Verursachers und sprach diesen an. Dieser sicherte zu, eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen, verließ dann jedoch ohne Nachricht die Unfallstelle. Bei der Überprüfung der Anschrift des Fahrzeughalters konnte dieser zu Hause angetroffen werden. Die Beamten bemerkten in dessen Atemluft deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

