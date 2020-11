Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bauarbeiter angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Bauarbeiter am Mittwochmittag, 25. November, auf der Feldmarkstraße Ecke Hans-Böckler-Allee sucht die Polizei den flüchtigen Autofahrer. Gegen 13.30 Uhr hielt sich der 51-jährige Arbeiter im Baustellenbereich an der Kreuzung Feldmarkstraße/Hans-Böckler-Allee auf und führte Markierungsarbeiten durch. Zur Unfallzeit war ein Unbekannter mit seinem Pkw auf der Feldmarkstraße unterwegs und bog in die Hans-Böckler Straße ab. Hierbei fuhr er dem 51-Jährigen über den Fuß. Nach dem Unfall hielt der Autofahrer kurz an, setzte dann aber seine Fahrt mit durchdrehenden Reifen stadtauswärts fort. Der Leichtverletzte will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei sucht nun einen zirka 50 Jahre alten Mann, der mit einem Pkw mit Essener Kennzeichen unterwegs war. Der Flüchtige ist etwa 1,70 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und einen grau-schwarzen Bart. An einer Hand befand sich ein auffällig großer Ring. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-6230 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leistelle) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell