Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Heizöl unsachgemäß transportiert - Fahrzeug stillgelegt

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwoch (16.12.2020) in der Heilbronner Straße einen 70 Jahre alten Mercedesfahrer kontrolliert, dessen offenbar verkehrsunsicherer Lastwagen rund 1600 Liter Heizöl in mehreren Tanks unsachgemäß geladen hatte. Die Beamten kontrollierten den Mercedes gegen 14.45 Uhr auf Höhe der Krailenshaldenstraße und stellten fest, dass der Fahrer weder die notwendigen Papiere, noch die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände dabei hatte. Von der Ladefläche tropfte bereits Heizöl auf die Straße und die Tanks waren nicht gesichert. Da auch das Fahrzeug erhebliche Mängel, wie Durchrostungen am Rahmen und an der Karosserie aufwies, stellten die Beamten das Fahrzeug einem Gutachter vor. Nachdem dieser das Fahrzeug als verkehrsunsicher einstufte, untersagten die Beamten die Weiterfahrt, das Heizöl wurde umgeladen.

