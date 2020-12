Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagnachmittag (15.12.2020) in der Heilbronner Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr den Verkehr in Fahrtrichtung Pragsattel. Insgesamt fuhren 30 Fahrzeuglenker schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Ein 39 Jahre alter Lexus-Fahrer überschritt dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 41 km/h. Fünf Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

