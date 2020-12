Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-VaihingenStuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (15.12.2020) eine 35 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, seit dem 17.11.2020 mehrere Diebstähle in verschiedenen Geschäften eines Einkaufszentrums am Schwabenplatz begangen zu haben. Eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes beobachtete die 35-Jährige am Dienstag gegen 15.00 Uhr dabei, wie sie ein Paar Schuhe stahl und rief die Polizei. Die Beamten entdeckten bei der Tatverdächtigen ein weiteres Paar Schuhe sowie Kleidungsstücke, die offenbar ebenfalls aus Diebstählen stammen. In ihrer Wohnung fanden die Polizisten eine Vielzahl von mutmaßlich gestohlenen Kleidungsstücken im Wert von mehreren Tausend Euro. Die polnische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (16.12.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell