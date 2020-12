Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestohlenes Fahrrad auf Internetplattform angeboten

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (15.12.2020) zwei 17 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, ein hochwertiges Pedelec gestohlen und anschließend auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten zu haben. Der 33-jährige Besitzer meldete bereits Mitte September, dass sein Pedelec gestohlen worden war, nachdem er es in einem Hinterhof an der Forststraße gesichert abgestellt hatte. Der 33-Jährige recherchierte anschließend selbstständig im Internet. Er entdeckte am Montag (14.12.2020) sein Rad auf einer Verkaufsplattform und nahm Kontakt zu dem Anbieter auf. Er vereinbarte am folgenden Tag einen Verkaufstermin in der Böheimstraße, bei dem Polizeibeamte die beiden 17-jährigen mutmaßlichen Diebe gegen 15.20 Uhr vorläufig festnahmen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden im Oktober ein weiteres Pedelec in der Johannesstraße gestohlen haben sollen. Ob sie als Täter für weitere Diebstähle in Betracht kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten leiteten gegen die beiden 17-Jährigen Strafverfahren ein und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell