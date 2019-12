Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus, keine Beute

Willich (ots)

In der Zeit vom 28.12.19, 15:00 Uhr bis 28.12.19, 18:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Willich auf der Libellenstr. ein. Nach erfolglosen Hebelversuchen an der Terrassentür und dem Kellerschacht, gelang es ihnen ein Flurfenster im 1. OG aufzuhebeln. Vermutlich auf Grund des dabei ausgelösten Fensteralarms ließen sie vom Objekt ab, es wurde nicht entwendet. Hinweise auf den oder die Täter oder verdächte Feststellungen nimmt die Polizei unter 02162/3770 entgegen.

